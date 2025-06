Muravera, una delle perle del litorale sardo, nuovamente vittima del degrado provocato dall’inciviltà. A sollevare la questione è ancora una volta un cittadino indignato, che denuncia l’ennesimo episodio di incuria e mancanza di rispetto per il territorio. “Tra Feraxi e Porto Pirastu la zona è frequentata da camperisti abusivi ed evidentemente incivili – racconta – non è il solo che c’è nella zona, il fatto che ci siano barattoli di sugo, contenitori per uova, bottiglie di detersivo per piatti è un segno inequivocabile a mio parere di chi siano i colpevoli. Anche l’anno scorso era la stessa cosa”.

L’area, rinomata per la bellezza naturalistica, è trattata da alcuni visitatori come se fosse di loro proprietà, senza alcuna considerazione per l’ambiente circostante. Ne consegue uno scempio paesaggistico fatto di rifiuti abbandonati, campeggi non autorizzati e comportamenti irrispettosi che mettono a rischio l’equilibrio naturale. Le istituzioni locali sono chiamate ancora una volta a intervenire per tutelare un patrimonio che appartiene a tutta la comunità e che rischia di essere compromesso dall’egoismo e dalla negligenza di pochi.