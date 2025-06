A causa di un incendio a bordo strada, è temporaneamente chiusa, la strada statale 130 DIR, dal km 2,100 al km 3,200 all’altezza di Decimomannu.

Il traffico è deviato sulla viabilità provinciale (SP5), al km 2,100 per i veicoli che transitano in direzione San Sperate ed al km 3,200 per in veicoli in direzione Decimomannu.

Il personale di Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.