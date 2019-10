Cagliari, nessun riciclaggio del denaro della camorra: assolto Cicu

Di



cagliari

Secondo le accuse del pm il politico sardo era coinvolto in un giro di riciclaggio dei soldi del clan dei casalesi e altri gruppi della malavita campana in un’iniziativa immobiliare a Villamius, ma per i giudici non ci fu reato. Assolti anche l’ex sindaco di Sestu Luciano Taccori e l’ex consigliere sestese Paolo Cau