Cagliari, riapre alle visite il Santissima Trinità: sempre lo stesso visitatore per ogni paziente

Da lunedì sarà nuovamente consentito l’ingresso dei visitatori nei reparti di degenza del Santissima Trinità. L’ingresso è consentito a un solo visitatori per paziente ricoverato, che dovrà essere sempre lo stesso per tutta la durata delle degenza. Sarà la guardia o il portiere a dover compilare il format e consegnarlo a visitatore che dovrà poi esibire ad ogni accesso alla struttura.

“E’ incredibile”, attacca Paolo Cugliara, Fials, “un paziente deve rinunciare a parenti e amici cari, e un malato terminale che vuole salutare tutti i figli non può perché è costretto a vedere sempre lo stesso. La dirigenza si rivela inadeguata. Il paziente, poi prima di inviarlo in reparto lo tengono in tenda almeno 6 ore, il parente entra così, mettendo a repentaglio l’incolumità degli operatori e dei pazienti, è proprio roba da scienziati”.