È stata completata la prima fase dei lavori: a partire da oggi, via Roma riapre al traffico. In auto, nel tratto che va da piazza Ingrao a via dei Mille, potranno circolare solo residenti e commercianti della zona, mentre da lunedì prenderà il via il cantiere per la riqualificazione della seconda parte della strada, che va da via dei Mille a largo Carlo Felice.

Con il termine della prima fase, con oltre un anno di ritardo rispetto alla tabella di marcia, prende dunque forma la nuova via Roma, con il progetto dell’archistar Boeri che tante polemiche e malumori sta suscitando fra i cittadini: non piace, intanto, la strada così stretta, snaturata rispetto al suo aspetto tradizionale, e sono tantissime le perplessità sulla reale utilità di aree giochi e fitness.

Oggi entra in vigore anche la possibilità di svolta a destra o a sinistra all’intersezione tra via Roma e piazza Ingrao, nonché nelle vie Porcile, Concezione e dei Mille, con direzione Poetto.

Da lunedì, invece, partiranno nuove modifiche. In via Roma, il tratto da via dei Mille a largo Carlo Felice sarà chiuso temporaneamente al traffico. Sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata 24 ore su 24 su entrambi i lati della strada.

Sempre da lunedì, nelle vie Barcellona, Napoli e Baylle, sarà vietata la circolazione nel tratto compreso tra via Sardegna e via Roma, con l’introduzione anche in queste vie del divieto di sosta con rimozione forzata 24 ore su 24.