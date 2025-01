Niente trasferimento entro gennaio, come previsto e promesso: nell’ultimo giorno del mese, i commercianti non hanno ancora una data certa e non sanno quando dovranno spostarsi nella struttura provvisoria di piazza Nazzari per consentire l’avvio dei lavori in quella vecchia.

Considerando i ritardi e i rinvii che continuano ad accumularsi, il trasferimento in piazza Nazzari rischia di essere molto più lungo dei due anni inizialmente (e molto ottimisticamente) previsti: almeno tre, forse quattro se non di più.

A oggi, però, c’è ancora una sistemata da dare alla nuova struttura: la conseguenza è che la tabella di marcia annunciata dopo le feste di Natale dall’amministrazione è da riprogrammare.