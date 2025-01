Arbus, generazioni a confronto, i ragazzi dell’alberghiero hanno preparato e servito il pranzo agli ospiti della casa di riposo: “Un’occasione unica per creare ricordi indimenticabili”. Non solo pietanze prelibate, anche giochi di società: una tombolata, tutti insieme. I premi in palio? Sorrisi e divertimento.Una giornata diversa, fuori dall’istituto che forma i ragazzi e li prepara per affrontare la vita nel campo professionale, quello turistico: tra cucina, bar e sala il piatto, insomma, è servito. Ma la lezione speciale, quella che si è svolta assieme ai nonnini del paese, va ben oltre e ha regalato qualcosa in più, a tutti. Una giornata dedicata alla solidarietà, alla condivisione: due giorni fa “gli alunni dell’Istituto Alberghiero hanno iniziato con una divertentissima tombolata insieme agli ospiti, regalando sorrisi e momenti di allegria” ha comunicato il Buonarroti Volta.“Successivamente, si sono dedicati alla preparazione di un delizioso pranzo, prendendosi cura del servizio e offrendo un pasto speciale con tanto cuore.

Un’occasione unica per unire generazioni diverse e creare ricordi indimenticabili”.