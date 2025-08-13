Degrado e rifiuti a cielo aperto in via Donoratico, accanto a piazza della Curatorie, in un’area verde curata dal Comune ma confinante con un terreno di proprietà incerta. Secondo quanto denunciato dai residenti dei palazzi vicini, quello spazio è diventato una discarica abusiva dove vengono abbandonati rifiuti di ogni genere, compresi scarti di lavorazioni edili, e che ormai ospita colonie di topi e scarafaggi.

I condomini riferiscono di aver più volte segnalato la situazione all’ufficio igiene del suolo senza ricevere risposte o interventi risolutivi. “Non sappiamo nemmeno a chi appartenga quell’area – spiegano – ma è diventata un pericolo per la salute pubblica e un pessimo biglietto da visita per il quartiere”. I residenti chiedono un’azione immediata di bonifica e la messa in sicurezza dello spazio, temendo che l’incuria possa aggravarsi con il passare dei mesi.