Controlli mirati della polizia stradale nel cagliaritano per contrastare la guida sotto l’effetto di alcol e droga in un periodo di traffico particolarmente intenso. La polstrada di Cagliari, insieme ai distaccamenti della provincia, al commissariato di Quartu Sant’Elena, alle unità cinofile della polizia di Stato e alla polizia municipale quartese, ha svolto un servizio straordinario “Alcol & droga” concentrato lungo il viale del Lungo Saline, vicino ai principali locali della movida e in concomitanza con eventi musicali, estendendo i controlli anche all’hinterland. Grazie all’impiego di un laboratorio mobile di ultima generazione, in grado di effettuare analisi immediate di secondo livello, sono stati controllati 74 veicoli e identificate 85 persone. Due conducenti sono risultati positivi all’alcoltest e denunciati per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’articolo 186 del Codice della strada; altri due sono stati trovati alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti – uno cocaina e uno cannabis – e sanzionati. Venti sanzioni per mancanza di assicurazione o carta di circolazione, mancata revisione e uso scorretto dello smartphone alla guida. La polizia stradale di Cagliari ha annunciato che i controlli continueranno nei prossimi giorni con finalità preventive su tutte le principali arterie provinciali.