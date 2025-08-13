“Le ricostruzioni su quanto avvenuto nei giorni scorsi a Cagliari, se confermate, descrivono un episodio di gravità inaudita: un magistrato della corte d’appello penale avrebbe rivolto, in un luogo pubblico e affollato, frasi violente e denigratorie nei confronti del sindaco di Cagliari Massimo Zedda, tra le quali – secondo quanto riportato – “meritava di essere schiacciato come un insetto” e “lo annego in trenta centimetri d’acqua”.

Un comportamento inaccettabile e incompatibile con il ruolo di chi, amministrando la giustizia e dunque rappresentando lo Stato in una delle sue funzioni più delicate, deve mantenere in ogni circostanza un atteggiamento improntato al decoro e al rispetto delle istituzioni.

Per questo ho presentato un’interrogazione al Ministro della Giustizia Nordio, chiedendo di accertare la veridicità dei fatti e di valutare, se fossero confermati, l’avvio delle procedure disciplinari previste dalla legge. E’ necessario evitare che episodi di questa natura possano minare la fiducia dei cittadini nell’amministrazione della giustizia”. Così il senatore sardo del partito democratico Marco Meloni.