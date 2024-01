Cagliari, ragazza scippata a San Michele: poliziotta della municipale scende dall’autogrù e arresta il malvivente

Nel pomeriggio di oggi, una agente di polizia locale di Cagliari, insieme ad un carabiniere fuori servizio, hanno tratto in arresto un uomo, B.A. classe 1987, residente in un comune della provincia del Sud Sardegna, che si è reso responsabile di uno scippo ai danni di una ragazza.

Intorno alle 15:30 la vittima e lo scippatore si trovavano presso una fermata della linea di trasporto pubblico del Crm in via Is Maglias insieme ad altre persone. Improvvisamente B.A. ha strappato la borsetta della vittima e si è dato alla fuga.

In quel momento stava passando un’autogrù con a bordo una poliziotta della Locale di Cagliari che, resasi conto di quanto stava accadendo è scesa dal veicolo e si è lanciata all’inseguimento dell’uomo, insieme al carabiniere che aveva assistito all’evento. Il malvivente veniva pertanto raggiunto, tratto in arresto e condotto, con l’ausilio di altro personale intervenuto, presso il Comando del Corpo per la redazione degli atti. Nella mattinata di domani si svolgerà il processo per direttissima.