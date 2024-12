Cagliari, sos piazza Granatieri, tombini esplosi da mesi: l’appello dei cittadini al Comune.

Gli abitanti di piazza Granatieri, a Cagliari, vivono da mesi una situazione di forte disagio causa tombini esplosi al civico 6. L’appello di Alessia Scalas che racconta: “La situazione di piazza Granatieri è disastrosa, siamo abbandonati a noi stessi, nessuno interviene in queste palazzine”. Il civico 6, interessato dai giardini interni comunicanti con la scuola media, sarebbe inoltre invaso di blatte e topi; “Il comune prende in carico le segnalazioni ma nessuno interviene”. Compromesse le abitazioni circostanti, a tal punto da doversi rendere necessario, ogni settimana, l’intervento da parte dei Vigili del fuoco: “Le case stanno cadendo a pezzi, le cantine si allagano in continuazione”. Vani i gridi di aiuto: “Rifiutati dapertutto, siamo disperati”. Le parole di Alessia Scalas rivolte al comune: “Intervenga al più presto”.