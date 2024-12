Salvini contro Vasco, lite sugli spinelli: “Canne? Ne parli con i genitori di chi è morto in incidente stradale”. La polemica il giorno dopo l’entrata in vigore del nuovo codice della strada. Cpome riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net, prima le critiche del cantante a mezzo social sull’uso dei cannabinoidi per chi si mette alla guida – “Arrestati se fumate una canna”, ha detto Vasco in un reel – poi l’affondo del vicepremier che ha varato il nuovo regolamento stradale in vigore da ieri.

“Adoro Vasco come cantante, ma tutti i tipi di droga fanno male: vorrei che non si confrontasse con me ma con i parenti di qualcuno che è morto coinvolto in un incidente stradale che ha visto come protagonista qualcuno che guidava sotto effetto di stupefacenti”, ha commentato Matteo Salvini