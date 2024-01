Tributo a Gigi Riva: il Cagliari in campo col numero 11 sul petto

Allo stadio il tributo a Gigi Riva. La maglia da gioco utilizzata oggi in gara dai rossoblù contro il Torino sarà quella bianca 23/24 in una speciale versione celebrativa: in accordo con i “Jersey Partner” (Sardegna – ISOLA dell’Artigianato, Moby, Ichnusa e Arborea) non verranno applicati i loro rispettivi loghi per lasciare spazio all’iconico 11, posizionato sul petto con una patch dedicata.

Nel riscaldamento la squadra scenderà in campo indossando una maglia ispirata a quella dello Scudetto del 1970.

Anche il Settore Distinti ospiterà una coreografia per tributare Gigi Riva. Alla Unipol Domus sono state diffuse tutte le istruzioni per realizzarla al meglio.