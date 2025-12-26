Quest’anno niente polemica. Le grandi catene, dopo le abbuffate di Natale, hanno deciso di chiudere i battenti e di regalare finalmente un giorno di festa con le famiglie anche a commesse e commessi.

Nelle scorse stagioni invece c’erano stati durissimi confronti anche con l’intervento dei sindacati anche per il fatto che tantissimi ipermercati aprivano anche nei giorni festivi come appunto Santo Stefano. In tanti rivendicavano il diritto a godersi un giorno con me proprie famiglie.

Quest’anno invece anche i consumatori hanno accettato volentieri la serrata ed era praticamente impossibile avere accesso ai consumi il 25 dicembre.

Forse una svolta che significa anche un ritorno al passato, quando nei giorni rossi tutto era chiuso. Soltanto alcuni market hanno aperto i battenti per soddisfare le esigenze di chi voleva comprare a tutti i costi il pane, il latte o altri generi alimentari anche il 26 dicembre.