Allerta per rischio idrogeologico anche a Cagliari dalla mezzanotte alle 12 di sabato 27 dicembre 2025.

Dalla mezzanotte e sino alle 12 di sabato 27 dicembre 2025 anche il Campidano sarà interessato da allerta di codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico. L’avviso è della Protezione civile regionale.

In particolare per il territorio municipale di Pirri, la Protezione civile del Comune di Cagliari con uno specifico avviso ha reso noto anche il seguente elenco delle strade in cui è opportuno evitare di parcheggiare durante il periodo indicato:

Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse;

Italia;

Dolianova;

Sinnai;

Settimo;

Mara;

Donori;

Santorre Di Santarosa;

Confalonieri;

Ampere.

Le automobili potranno essere trasferite nel parcheggio della piscina di Terramaini di via Pisano, per prevenire danni derivanti da eventuali allagamenti.