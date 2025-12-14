Cagliari quartultimo a due punti dalla zona B: “Tifosi “soddisfatti” dopo la sconfitta, ma avete visto Zappa e Luperto?”.La vittoria del Verona a Firenze inguaia i rossoblù, ora il terzultimo posto dista solo due punti e la classifica fa paura: Antonello Sanna, opinionista di Radio Casteddu: “Ma avete visto come marcava Zappa e come Luperto si sposta in occasione del gol dell’Atalanta? ma quale buona prestazione?” Eppure nell’era di Giulini, tantissimi tifosi sono contenti anche quando la squadra perde. Perchè se da un lato ieri a Bergamo il Cagliari ha giocato bene e la prestazione c’è stata, ancora una volta Pisacane torna a casa con molti applausi ma zero punti. “E adesso quello di domenica contro il Pisa sarà un vero e proprio spareggio- sottolinea Antonello Sanna, storico tifoso sassarese che ama il Cagliari e lo segue in ogni partita- una gara insidiosissima. ma contro ‘Atalanta reduce dalle fatiche in Champions si poteva benissimo vincere nel finale. E invece ancora una volta sono stati fatali gli errori tecnici di singoli che sono inadeguati alla serie A. Mi riferisco in particolare a Zappa, che fa assist per gli avversari e marca in maniera scoordinata. E a Luperto sempre più indeciso che continua misteriosamente a spostarsi in occasione delle reti avversarie. Pisacane che è stato difensore perchè non gioca a quattro?”. In realtà il tecnico ex Primavera continua ad essere elogiato dagli influencer che gravitano attorno al Cagliari, ma continua a perdere partite per inesperienza. E adesso la verità arriva dalla classifica: nonostante la vittoria contro la Roma e il risveglio di Gaetano, il Cagliari è quartultimo a soli due punti dal Verona. Ottime letture.