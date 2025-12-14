Arrivano le piogge su Cagliari, Campidano e Iglesiente: allerta gialla dalle 18 alle 24 di lunedì in Sardegna.Arriva l’avviso di allerta meteo della Protezione Civile: nel Sud Sardegna sarà un lunedì sera di intense piogge, massima attenzione nelle zone più a rischio. Previsioni dunque confermate, con la speranza che la pioggia serva a rimpinguare i bacini idrici e non faccia danni. Ovviamente ci sarà la mobilitazione della Polizia locale nelle aree più a rischio, su tutte la zona di Pirri. Coinvolta nell’allerta gialla anche l’area del Flumendosa Flumineddu.