Pulci, zecche, blatte e roditori via dai bus grazie alla disinfestazione preventiva e alla sanificazione effettuata ogni giorno ma l’azienda avverte: “Nel caso in cui si dovesse ipoteticamente riscontrare la presenza di insetti o altri animali a bordo, bisogna informare tempestivamente il conducente”.

Complice il gran caldo e le sterpaglie che abbondano soprattutto fuori dal centro abitato, i parassiti potrebbero accidentalmente entrare a bordo dei mezzi pubblici come accaduto domenica. Una zecca, infatti, è stata notata da un viaggiatore diretto al Poetto: in questi casi l’azienda raccomanda di evidenziare subito il fatto al fine di provvedere alla disinfestazione del mezzo. Gli autobus sono puliti ogni giorno per garantire la massima sicurezza e igiene a bordo.

CTM precisa che l’intero parco mezzi è sottoposto a lavaggio e sanificazione, con particolare attenzione all’igiene degli ambienti interni per garantire un servizio sicuro e confortevole per tutti i passeggeri.

A partire dal mese di giugno, mensilmente, CTM ha inoltre affidato a una società specializzata un servizio straordinario di disinfestazione sull’intero parco mezzi. L’intervento riguarda la completa bonifica dei mezzi da eventuali presenze di blatte, roditori, pulci, zecche, formiche o altri insetti. Vista l’ondata di caldo eccezionale, CTM ha preferito effettuare un’azione preventiva.

L’Azienda invita la clientela a dare immediata comunicazione all’utista, verrà così attivata la procedura prevista per il cambio del mezzo e la successiva ulteriore disinfestazione e pulizia straordinaria.

L’azienda rinnova l’impegno verso i propri clienti a tutela della salute pubblica, garantendo standard elevati di igiene e manutenzione dell’intera flotta.