Incidente stradale sulla strada provinciale 81, in direzione Porto Torres, tra la torretta di Abbacurrente e la chiesetta di Balai. Due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare: nell’impatto sono rimasti feriti tre passeggeri, tutti trasportati all’ospedale di Sassari. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco di Porto Torres, i Carabinieri e la Polizia locale.

La circolazione è attualmente bloccata in entrambe le direzioni. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area e i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.