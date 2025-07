Il nuovo bando è lontano, le regole restano le stesse e da ottobre ci sarà la proroga per i vettori che gestiscono la continuità territoriale in Sardegna: e proprio la proroga fa scoppiare la polemica fra centrodestra e centrosinistra, che si accusano reciprocamente. La verità è che nessuno, finora, è riuscito a dare ai sardi un sistema di trasporto via aerea verso il continente privo di problemi e a costi sostenibili: il centrodestra attacca l’attuale giunta dopo cinque anni in cui nulla è stato fatto, gli attuali puntano il dito sui predecessori dicendo che scaricano colpe esclusivamente loro.

“Sono bastate appena due settimane per spegnere l’entusiasmo manifestato dall’assessore dei Trasporti Manca dopo l’incontro a Bruxelles. Nonostante i proclami della Giunta, siamo ormai oltre il paradosso, con l’assessore costretta a smentire se stessa: oggi annuncia la proroga dell’attuale regime della continuità nonostante appena un mese fa, davanti ai dubbi degli stessi colleghi del centrosinistra, ne avesse categoricamente escluso la necessità. L’ennesimo fallimento dell’attuale gestione, che per la seconda volta si vede costretta a confermare il bando che tanto aveva contestato “. Così Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale.

“La confusione è il filo conduttore dell’attività di questa giunta e i trasporti sono diventati la cartina tornasole della loro inadeguatezza e incapacità nella risoluzione dei problemi della Sardegna”, ha aggiunto Truzzu.

“Le ultime dichiarazioni rilasciate alla stampa da Antonio Moro e Paolo Truzzu dimostrano purtroppo un doppio smarrimento: quello della calcolatrice e quello dell’orologio. Nel parlare del nuovo bando per la continuità territoriale, l’ex assessore ai Trasporti ha parlato di un ritardo di due anni, dimenticando però che proprio due anni fa era lui alla guida dell’assessorato.” Lo dichiara Alessandro Solinas, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, replicando al presidente del Psd’Az.

“Al di là delle battute, con cui l’ex assessore e l’ex sindaco si espongono con affermazioni imprecise e approssimative, occorre ricordargli l’efficienza – o meglio, l’inefficienza – con cui la Giunta Solinas ha gestito la continuità territoriale aerea. Insediati nel febbraio 2019, hanno approvato un solo decreto ministeriale soltanto a novembre 2021. Quel testo, oggi, rappresenta un fardello che la Giunta Todde e l’assessora Barbara Manca stanno cercando di alleggerire il più possibile per offrire ai sardi un servizio più dignitoso e frequente. In pratica, Solinas, Moro e il centrodestra hanno impiegato più di due anni e mezzo – questo sì, è un calcolo preciso – per produrre un decreto che oggi condiziona pesantemente la mobilità della nostra isola. Piuttosto che continuare ad attaccare strumentalmente la Giunta Todde, dovrebbe riflettere sullo stato disastroso in cui hanno lasciato il settore trasporti. Per fortuna, il tempo sarà galantuomo, e i cittadini sardi sapranno riconoscere chi lavora davvero per loro”, conclude Solinas.