Cagliari, protesta al Brotzu: “Parcheggi riservati ai dirigenti, Oss e infermieri girano a vuoto per un’ora”

Al Brotzu esplode la polemica sui parcheggi interni. Nel più grande ospedale della Sardegna ci sarebbero vari “privilegi” per poter avere la garanzia di uno stallo. A sollevare il caso, con tanto di protesta pubblica, sono Diego Murracino del Nursing Up e Gianfranco Angioni dell’Usb. “Basta con i privilegi, tutti i lavoratori hanno gli stessi diritti. Alcuni parcheggi sono riservati solo per i direttori, Oss e infermieri invece si devono arrabattare per un parcheggio, girando anche per un’ora, a vuoto. I lavoratori sono esausti, c’è anche carenza di personale”, affermano i sindacalisti, “e mentre si gira per cercare un parcheggio altri sono vuoti mentre il dirigente è a riposo o in ferie. È una cosa stupida”.

Da qui la richiesta: “Liberalizzate tutti i parcheggi, i lavoratori sono uguali e non devono essere messi gli uni contro gli altri. Il commissario straordinario deve affrontare anche questo problema”.