Il sindaco della città di Cagliari Massimo Zedda ha annunciato su Facebook che proseguono i lavori e gli interventi di rigenerazione urbana in città, rendendo trasparenti i finanziamenti per ogni intervento.

Sii tratta degli aggiornamenti sui quartieri Sant’Elia, Monreale, San Benedetto e Stampace.

A Sant’Elia prosegue la rigenerazione urbana del quartiere dopo il rifacimento dei sottoservizi, con l’abbattimento delle strutture abusive, le bonifiche ambientali nei complessi edilizi Del Favero e Lame, e la realizzazione di nuovi spazi verdi. Il finanziamento destinato è di 13,5 milioni di euro.

Riguardo a Monreale, durante il confronto pubblico con il comitato di quartiere, l’amministrazione può dopo anni di contenziosi, programmare interventi su verde e impianti sportivi, illuminazione pubblica e viabilità, con un finanziamento di 2 milioni e 390mila euro – cofinanziamento comunale di 480 mila euro.

Su San Benedetto procedono i lavori di riqualificazione del mercato, interni ed esterni, secondo il crono programma. Costo del progetto: 31 milioni di euro.

A Stampace verranno destinati 10 milioni per la riqualificazione del secondo lotto di Viale Trieste, e 11 milioni per la riqualificazione di Viale Merello. Entrambi i lavori inizieranno il primo semestre del 2026.

“Nei primi mesi del 2026 – informa il sindaco -, non appena aggiudicheremo i nuovi appalti, saremo in grado di riqualificare varie aree sprovviste di strade, marciapiedi, illuminazione pubblica e spazi verdi, e, allo stesso tempo, manutenere l’esistente in tutti i quartieri della città”.