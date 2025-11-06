Continuano gli appelli per ritrovare Renè, il clochard cagliaritano di cui si sono perse le tracce da ormai diversi giorni. Un giallo nel giallo perché il suo cane Magic, un bellissimo cucciolo è stato ritrovato a Pietra Ligure ma senza il suo padrone. Della vicenda si è occupato il programma Rai “Chi l’ha visto?”.

L’ultima volta Renè è stato avvistato ad Olbia e le persone vicine a lui chiedono di rivolgersi direttamente a loro o alla trasmissione per dare qualsiasi informazione utile a ritrovarlo.