Cagliari, prezzi alle stelle e i discount battono market nella sfida del carrello: in arrivo altri 6 Eurospin

Prezzi dei generi alimentari alle stelle e i discount vincono la sfida del carrello. Attraggono nuovi clienti in continuazione e attirano investimenti, sia in città, dove nasceranno 3 nuovi punti vendita Eurospin, e nell’hinterland, dove apriranno a breve altrettanti supermercato della stessa catena.

L’inflazione che galoppa in Europa sta erodendo il potere di acquisto delle famiglie. E anche a Cagliari i consumatori stanno cercando di risparmiare come possono. A trarre vantaggio da questa costante ricerca di oculatezza anche i discount che sugli scaffali vendono prodotti con prezzi più convenienti rispetto ai market tradizionali e alla grande distribuzione. E proprio sui discount si stanno concentrando gli investimenti più importanti sia a Cagliari e che nell’area vasta.

L’Eurospin di Quartucciu, che sorgerà accanto al tennis club, è solo l’ultimo di una lunga serie. Solo a Cagliari ne arriveranno almeno altri 3. Depositata agli uffici comunali la richiesta per la “realizzazione ed apertura di una media struttura di vendita” in viale Monastir (intervento di nuova costruzione e l’avvio di attività). Già approvato dal Comune anche il progetto per l’Eurospin di Terramaini che prevede, oltre al supermercato, anche palazzi e ville di lusso immerse nel verde, a pochi passi dal parco e dal parcheggio del centro commerciale Auchan. E un terzo nella lottizzazione Magnolia a Genneruxi. Mentre a Pirri è in arrivo anche un nuovo punto della Lidl

A Quartu nascerà entro l’anno prossimo il punto vendita tra via Marconi e via Giotto.

La Spesa Intelligente, la società veneta proprietaria della catena Eurospin, investe anche a Monserrato, dove aprirà un supermercato accanto al Parco Magico nella zona ex San Marco (nell’ambito di un piano che anche un punto di ristorazione, di un parco con attrezzi ginnici, di quattro campi da padel, uno da calcetto e la riqualificazione delle strade limitrofe e ben 100 parcheggi).