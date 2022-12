Cagliari, positivo al Covid e in isolamento si suicida nel pronto soccorso del Ss. Trinità

Positivo al Coronavirus e con altre pesanti patologie con le quali conviveva da tempo. Il 57enne che si è tolto la vita nel pronto soccorso del Santissima Trinità di Cagliari, impiccandosi, era stato messo subito in isolamento dai medici dopo il triage. L’uomo l’ha fatta finita all’ interno di una delle sale dell’ospedale. Soccorso dal personale che si trovava in servizio al pronto soccorso, ogni tentativo di farlo riprendere a respirare, vista la modalità del suicidio, e quindi di strapparlo alla morte, è risultato vano. Sul posto sono immediatamente arrivati il direttore sanitario della Asl di Cagliari, Roberto Massazza, e le forze dell’ordine.

Il magistrato di turno ha subito disposto la perizia medico legale e la direzione della Asl di Cagliari ha già avviato un’indagine interna per verificare la dinamica dei fatti. Bisogna capire, tra l’altro, come sia stato possibile che un uomo, in una porzione del Santissima Trinità solitamente abbastanza frequentata, abbia avuto il tempo per farla finita.