Ternana-Cagliari 1-0, Obert regala un rigore e Pavoletti ne sbaglia un altro: traballa Liverani

Il Cagliari continua a regalare delusioni e sprofondare nella classifica di serie B. La Ternana batte 1-0 i rossoblù, con un gol su rigore all’ottavo del primo tempo, realizzato da Falletti. Nel secondo tempo l’occasione per il pari la regala Obert con un fallo in piena area. Pavoletti, dal dischetto, si fa però parare il rigore dei pari. Gli umbri fanno festa dopo novantaquattro minuti e salgono al terzo posto in classifica. Il Cagliari finisce a un passo dalla zona playout, a una distanza ormai quasi siderale dai posti che garantiscono il ritorno in serie A.

Sette gare consecutive senza nemmeno una vittoria per i sardi: due sconfitte e cinque pareggi. Troppo poco per un allenatore, Fabio Liverani sempre più in bilico.