Cagliari, polemica sulla pista ciclabile in via Fiorelli: “Sembra uno scherzo”

Polemica sulla pista ciclabile di via Fiorelli. L’impossibilità di realizzare la corsia per le bici lungo il canale per il pericolo frane ha convinto il Comune a trasferire la pista sul lato opposto. Ma anche la nuova soluzione, quella che ha avvicinato l’attraversamento alla Sardegna Arena, non convince. Polemico anche l’ex assessore al Traffico della giunta Floris Ettore Businco, un dei critici più feroci dell’esecutivo di Truzzu sulle politiche della Mobilità. “Sembra uno scherzo”, dichiara Businco, “come si può osservare le corsie riservate alle numerose biciclette che percorrono Cagliari hanno la stessa larghezza di quelle riservate alle automobili. Naturalmente allo stadio si consiglierà ai tifosi di andare in bicicletta. Una sola domanda: perché tutto questo?”