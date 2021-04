Il virus morde, a Quartu sbarrate quattro scuole e un liceo

A Quartu Sant’Elena il Comune, dopo aver ricevuto la nota dell’Ats, decide di chiudere quattro scuole e un liceo. In un caso si tratta di un prolungamento dello stop alle lezioni in classe, per il liceo Motzo. Poi, sbarrato il plesso di “via Tiziano””, Scuola secondaria di primo grado , Istituto Comprensivo numero 2, i plessi “via Vico”, Scuola primaria, “Via Prati”, Scuola infanzia e “via Bach”, Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo numero 4. Ovviamente, didattica a distanza per tutti in attesa dei risultati epidemiologici, almeno fino al 18 aprile 2021 compreso. Bisogna anche attendere la “necessaria sanificazione straordinaria degli edifici scolastici” dove sono stati registrati casi di Coronavirus.