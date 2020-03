Cagliari, più facile liberarsi dei rifiuti: ecco il nuovo ecocentro di via San Paolo

“Abbiamo approvato il progetto esecutivo dell’ecocentro di via San Paolo. L’affidamento lavori partirà entro l’anno, mentre per la realizzazione contiamo di chiudere entro il 2021”. Così l’assessore all’Igiene del suolo Alessandro Guarracino presenta il nuovo ecocentro di via San Paolo. Il progetto esecutivo ha avuto il via libera della giunta comunale.

La struttura è necessaria per consentire ai cittadini il conferimento diretto sia delle frazioni di rifiuti per le quali risulta difficile rispettare i vincoli temporali del servizio di raccolta, sia di quelle frazioni per le quali non è previsto un circuito di raccolta domiciliare (ingombranti, ecc).

Quello di via San Paolo è il terzo ecocentro dopo Sant’Elia e San Lorenzo. L’area interessata all’intervento, si trova tra via San Paolo (dove insisterà l’accesso), e lo svincolo di collegamento tra la 195 e via Po, dove attualmente sono stati depositati i vecchi cassonetti cittadini. L’ecocentro sarà servito da un fabbricato che consentirà lo svolgersi delle attività sia da un punto di vista amministrativo che funzionale vero e proprio e sarà ripartito in due zone distinte: una di circa 3 mila e 300 mq destinata a ecocentro vero e proprio, che accoglierà i cassoni, le rampe, le tettoie ed il fabbricato uffici e servizi. L’altra, di circa 1.700 mq, sarà invece destinata alla viabilità e ad uno spazio a verde e di raccordo, grazie alla realizzazione di un piccolo giardino, con la città. Gli accessi saranno muniti di cancelli elettrici telecomandati, con impianto di vigilanza per il controllo del traffico in ingresso e uscita.