Cagliari, lavoratori dei parchi senza stipendio da mesi: martedì lo sciopero sotto il Comune

Sciopero per due giornate, l’8 e il 10 marzo e presidio sotto la sede del Comune di Cagliari martedì prossimo dalle 10 alle 13: è la protesta organizzata da Flai Cgil e Fai Cisl per i lavoratori dei parchi di Terramaini e Giovanni Paolo II, senza stipendio ormai da tre mesi. “Hanno continuato responsabilmente a portare avanti il proprio lavoro garantendo la fruibilità dei parchi pubblici – hanno detto i segretari territoriali Valentina Marci (Flai) e Emanuele Incani (Fai) – ma la situazione è diventata inaccettabile”. Già lo scorso 21 febbraio i sindacati avevano chiesto un incontro al sindaco Truzzu e ai responsabili del servizio ma sino ad oggi non c’è stata alcuna risposta. L’auspicio è che l’amministrazione convochi le parti per trovare una soluzione rapida e garantire il saldo degli arretrati.