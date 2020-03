Cagliari, la Città Metropolitana assume a tempo determinato per un anno: ecco le figure richieste

La Città metropolitana di Cagliari assume. 2 Istruttori Amministrativi (Cat. C1) a tempo determinato per il periodo di un anno. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami, con modalità di selezione semplificata, come previsto dal vigente ‘Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi’, saranno aperti il giorno 10 marzo 2020.

Le domande potranno essere compilate e presentate a partire dalle ore 11,00 del 10 marzo 2020 fino alle ore 11,00 del 20 marzo 2020, attraverso la piattaforma online disponibile al seguente link:

https://istanze.cittametropolitanacagliari.it/

L’elenco degli ammessi, la sede e l’orario della prova d’esame saranno resi noti con successivo avviso sul sito web dell’ente.

Il bando – approvato con determinazione dirigenziale n. 108 del 06/12/2019 e rettificato con determinazione dirigenziale n. 14 del 05/03/2020 – e tutte le informazioni e comunicazioni relative alla procedura di selezione, sono consultabili nella sezione Bandi di concorso del sito al seguente link: