Cagliari, pista ciclabile in via Pessina e via della Pineta: niente parcheggi per 3 settimane

A Cagliari arriva un nuovo maxi tratto di pista ciclabile in via Pessina e via della Pineta e gli operai, per costruire il percorso dedicato agli amanti delle due ruote senza motore, dovranno lavorare per le prossime tre settimane. Dal 23 gennaio fino al 14 febbraio, in via Pessina e in via della Pineta, il Comune ha stato istituito il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata su ambo i lati, la riduzione della carreggiata e il limite di velocità di 30 km orari. Inoltre, è anche stato istituito il senso unico alternato nella semicarreggiata confinante con le due strade interessate dai lavori, mediante l’impiego di movieri.