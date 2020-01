Horizon ha aperto a Sestu

Il 28 novembre 2019, ha inaugurato la sua attività Horizon, un megastore ideato per gli amanti del bricolage e per i professionisti di svariati settori.Il punto vendita è infatti composto da molteplici reparti: si passa da quelli prettamente tecnici (elettricità, idraulica, ferramenta, utensileria, falegnameria, ecc.), per arrivare a quelli dedicati all’home decor (tessile, oggettistica, ecc.).

L’attività sorge per consentire l’acquisto di grandi marchi a dei prezzi altamente competitivi e con l’obiettivo di offrire al cliente finale un’esperienza d’acquisto unica.

Horizon si trova a Sestu, Ex S.S. 131 KM. 7.650. Il punto vendita è aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00.