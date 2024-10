Cagliari, piano straordinario per la sicurezza di sei scuole: l’anno prossimo i lavori da 1 milione

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Obiettivo sicurezza, ma non solo, perché nei lavori da un milione di euro rientreranno anche tinteggiature e rifacimento dei bagni. Con un milione di euro a disposizione, partiranno nel 2025 i lavori di manutenzione straordinaria in sei scuole comunali: obiettivo dell’intervento è quello di rendere gli edifici scolastici più funzionali, le aule più confortevoli e gli spazi esterni più sicuri, accoglienti e piacevoli per i ragazzi.

Gli interventi inseriti nel documento di fattibilità sono i seguenti. Scuola secondaria via Meilogu: sostituzione infissi interni ed esterni delle aule, tinteggiature di aule e spazi comuni, sostituzione di cancellate. Scuola secondaria via Asquer: risanamento dei cornicioni della scuola risanamento delle scale esterne in cemento armato. Scuola secondaria via Falzarego: tinteggiatura prospetti esterni e rifacimento del bagno al primo piano. Scuola primaria piazza Giovanni XXIII: rifacimento dei bagni al primo piano, tinteggiatura delle aule e degli androni. Scuola primaria via Venezia: lavori di risanamento e tinteggiatura della palestra Rifacimento, dei controsoffitti e dell’impianto di illuminazione, rifacimento della pavimentazione e degli infissi esterni. Scuola primaria di via Toti: rifacimento dei servizi igienici del blocco adiacente al locale mensa.