Cagliari, dopo 4 anni riapre la cappella nel cimitero di San Michele: ok ai lavori per la messa in sicurezza

Riapre la cappella del cimitero di San Michele a Cagliari: dopo i lavori di messa in sicurezza, a cui la giunta Zedda ha dato il via libera stanziando oltre 200mila euro, finalmente la cappella tornerà fruibile. L’amministrazione ha infatti deciso di provvedere al risanamento conservativo, intervenendo sui problemi connessi al distacco dei copriferri dai prospetti: in pratica, cadono gli intonaci, sia all’esterno che all’interno, mettendo in grave pericolo la sicurezza di chi frequenta il cimitero.

E così, l’iniziale chiusura dovuta al Covid è diventata a lungo termine: recinzioni e transenne la rendono inaccessibile, ma se i tempi saranno rispettati la chiesa riaprirà nel 2025, e finalmente i funerali potranno essere celebrati all’interno e non più sotto il colonnato all’ingresso.