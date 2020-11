Cagliari piange uno dei barman più noti, muore a 56 anni Roberto Ibba

Lacrime e choc nel mondo della ristorazione cagliaritana. Se n’è andato ieri mattina, a 55 anni, Roberto Ibba. Barman conosciutissimo e preparatissimo, negli ultimi dieci anni lavorava nel bar Pirani di via Pacinotti a Cagliari, diventando un volto familiare per migliaia di clienti. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio su Facebook: Ibba era un barista affermato, esperto del settore. A ricordarlo, con la voce rotta dalla commozione, è Enzo Manunza, uno dei titolari di Pirani: “Lavorava da noi da tanti anni, stava male e si stava curando. Perdiamo un grande professionista, nel suo lavoro ha imparato dai vecchi maestri della somministrazione. Ha lavorato in Costa Smeralda, in Germania e in Inghilterra. Buono, altruista con tutti, Roberto aveva un profilo umano altissimo. Ci conoscevamo sin da ragazzini”, spiega Manunza, “la sua scomparsa è, per me, una grossa perdita”.

Lacrime anche per il segretario regionale UilTucs, Cristiano Ardau: “Roberto Ibba rimarrà nel cuore, mio maestro e professore ai tempi dell’Aibes; bravissima persona e superlativo barman. Da lui ho imparato la cultura del servizio, ovvero l’onore di servire il cliente. Aspetto che mi è servito sia da barman che nella vita di tutti i giorni. Gli devo molto, grazie Roberto. Ci mancherai”. Ardau ricorda anche che “Roberto Ibba era un grande conoscitore ed esperto di tutta la merceologia da bar, dai distillati ai liquori, dai succhi di frutta alle bibite. È stato davvero un grande maestro”.