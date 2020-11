A Galtellì esonda il Cedrino, situazione critica: “L’acqua della diga ancora non è arrivata, tornate a casa”

In pochi minuti il rio Sologo sta portando a valle milioni di metri cubi d’acqua. Il sindaco di Galtellì Giovanni Santo Porcu: “Invito la gente a rientrare nelle proprie case”.

“La situazione si presenta abbastanza critica – spiega il primo cittadino – anche perché il Cedrino ha cominciato ad esondare con la sola acqua del Sologo. L’acqua della diga ancora non è arrivata, scarica oltre 200m3/s.

Invito la gente a rientrare nelle proprie case, in giro e nei ponti a guardare è molto pericoloso e crea intralcio”.

Sono stati inoltre istituiti cancelli nelle strade rurali, “la situazione è in continua evoluzione e nessuno è autorizzato ad utilizzare queste arterie in quanto pericolose sia per esondazione improvvisa, che per caduta massi.