Cagliari piange Liliana Floris: “Ciao poetessa, grazie per aver sempre difeso i giovani e le donne”

Si è spenta nella “sua” Cagliari, Liliana Floris, ex presidentessa della Fidapa. Settantadue anni, maestra elementare e una vita trascorsa a battagliare per difendere i diritti dell’universo femminile e dei tanti “ultimi” della società. Sposata, un figlio, dal 2015 al 2017 ha guidato la sezione cagliaritana della Federazione italiana donne arti professioni affari. Durante il suo biennio da numero uno dell’associazione ha promosso tantissimi eventi importanti e improntati al sociale. A ricordarli, con la voce rotta dal pianto, è la sua amica e nuova presidentessa Fidapa Silvia Trois: “Liliana si è occupata della lotta al bullismo nelle scuole, promuovendo incontri e manifestazioni. Inoltre, con Maria Grazia Caligaris, più di una volta ha portato conforto e solidarietà ai tanti detenuti reclusi nelle carceri della Sardegna. La sua è sempre stata una presenza costante, tantissime volte ci ha allietato con le sue bellissime poesie”, dice la Trois. “Sapevamo tutte che stava male e, purtroppo, adesso non ci rimangono che le lacrime per ricordarla. Mi stringo al suo unico figlio e al marito, con Liliana va via un pezzo importante della Fidapa”.

I funerali di Liliana Floris si svolgeranno domani, alle 15, nel cimitero cagliaritano di San Michele.