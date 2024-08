Cagliari piange Franco Becini, addio allo storico cantante di strada amante del neomelodico

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Negli ultimi anni non cantava più, vuoi per l’età vuoi per altri problemi da risolvere. Franco Becini ingrassava le serrande e aveva lanciato un appello, su Casteddu Online, nel 2018, perché qualcuno potesse pagargli l’assicurazione della sua Apixedda.

E stanotte è morto. Se n’è andato a 85 anni uno dei personaggi cittadini, arcinoto sin dagli anni Sessanta. Con la sua chitarra si è esibito, proponendo canzoni neomelodiche napoletane, da Is Mirrionis a piazza Yenne, dall’iconico bar Ragno al mercato di San Benedetto.

Con la sua Stratocaster rosa e, ancora prima, con la sua Ibanez Les Paul, ha allietato le mattine di migliaia e migliaia di cagliaritani impegnati a fare la spesa, principalmente nel rione di San Benedetto. A lui, Franco Becini, bastava pochissimo: un cavo per la corrente della cassa e il microfono. E poi vai di corde vocali, per passare da Claudio Villa a Mario Merola non può bastare l’improvvisazione, ma serve anche passione. E lui, Franco per tutti gli amici, ce ne metteva tantissima, al punto da diventare un’icona indiscussa di una Cagliari che non c’è più, ma che c’è stata e resterà impressa a lungo nella memoria di tutti. Il bar Ragno in via Manzoni, i mercati di San Benedetto e Is Mirrionis dei tempi d’oro con le corsie strapiene, la piazza Garibaldi con le auto più che tollerate dai passanti, che poi lasciavano anche un’offerta a “signor Franco”. Cuore umile e popolare, viveva in una casa comunale di via Bacaredda. Sposato, ha avuto sette figli. E loro, ora, lanciano un appello: “Chiediamo un piccolo aiuto per una degna sepoltura. Grazie in anticipo a chi ci aiuterà”.

In allegato il numero del bonifico IT95L3608105138292413692420

(Ha collaborato Paolo Rapeanu)