Quartu, a Capitana pietre e chiodi ai bordi della strada come dissuasori di sosta

Sembrerebbe proprio questa la motivazione del corredo rinvenuto nel lato strada da un cittadino che, con smartphone in mano, ha immortalato delle grosse pietre e tanti chiodi gettati nella terra battuta, proprio dove si transita con le ruote. Le immagini sono eloquenti come i commenti di chi spiega che non sia una novità, bensì una delle pratiche utilizzate per scoraggiare a parcheggiare nei tratti di strada interessati dai, già ribattezzati così, “dissuasori di sosta”. Un disagio e un pericolo per gli automobilisti che potrebbero bucare le gomme delle vetture. È bene, dunque, tenere gli occhi aperti e scrutare il suolo per evitare di incombere in questi inconvenienti.