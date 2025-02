Qualcosa (forse) si muove. Nella storia infinita e complicata del trasferimento del mercato di San Benedetto nella struttura provvisoria di piazza Nazzari, rimandata non si sa più quante volte, l’ultima subito dopo le feste di Natale, ci sono novità. O almeno, ci sono aggiornamenti: un appuntamento con la stampa è previsto per lunedì 17 febbraio alle 11 negli uffici della direzione Mercati Civici, per fornire gli ultimi aggiornamenti riguardanti il trasferimento del mercato per consentire lavori non più rinviabili. Durante l’incontro, saranno presenti il sindaco Massimo Zedda e l’assessore allo Sviluppo Economico e Settori Produttivi, Carlo Serra, che forniranno informazioni dettagliate sullo stato dell’operazione e sugli sviluppi futuri.

Difficile, ormai, che il trasferimento si faccia prima di Pasqua, periodo di grandi affari per i commercianti che non vogliono rischiare di rimetterci né vogliono perdere giorni di lavoro. Il Comune, da parte sua, spiegando che i ritardi sono dovuti alla precedente amministrazione, ha assicurato che sarà così. Ma il malumore fra i commercianti, soprattutto per l’enorme incertezza sulla durata dei lavori e dunque sul rientro nella storica struttura, resta molto forte.