Assemini, morto in montagna mentre era con gli amici in bicicletta: Francesco Medda, cicloamatore 69enne, per lui fatale un arresto cardiaco.

Era componente dell’associazione ciclistica ASD MTB ASSEMINI, stamane, mentre si apprestava a fare, assieme a due amici, il suo consueto giro in montagna in sella alla sua mountain bike, è stato colpito da un attacco cardiaco, che purtroppo gli è stato fatale.

Il cordoglio del sindaco Mario Puddu: “Ai suoi familiari, ai suoi amici e ai componenti dell’associazione ASD, porgo le mie più sentite condoglianze”.

Sportivo, un uomo atletico e noto in città, tanti i messaggi di cordoglio per l’appassionato delle due ruote ecologiche: “Una triste notizia, era una gran bella persona” esprimono in tanti.