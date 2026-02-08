Cagliari, donna investita in via Scano: sul posto i mezzi di soccorso e la polizia municipale. Probabilmente a causa della pioggia e della scarsa visibilità, una donna di 81 anni è stata investita, in via Scano angolo via Cugia. È stata ricoverata in codice rosso ma non è in pericolo di vita. È stata presa in pieno da una Jeep Renegade.

Ha un trauma cranico e trauma alla spalla sinistra e sospetta frattura femore. Diversi i presenti che hanno subito lanciato l’allarme. In via Scano sono giunti due mezzi del 118 che hanno prestato le prime cure alla donna, la quale è stata trasportata in ospedale.