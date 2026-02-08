Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso a partire da oggi sino alle 15:00 di domani lunedì 9 febbraio un AVVISO di allerta per:

codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDRAULICO e RISCHIO IDROGEOLOGICO sulle aree di allerta Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu, Tirso, e Logudoro.

Il bollettino precisa che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, è consiglieri salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.

Cagliari sarà solo parzialmente interessata dall’Allerta Gialla per rischio idraulico e idrogeologico

L’Allerta Gialla con Criticità Ordinaria per rischio idrogeologico (dalle 14 alle 21 di oggi, domenica 8) e per rischio idraulico (dalle 18 di oggi, domenica 8 e fino alle 15 di domani, lunedì 9 febbraio 2026) interesserà solo in parte la città di Cagliari.

Il bollettino della Protezione Civile regionale, infatti, non ha evidenziato alcuna criticità nel Campidano, ma ha posto in allerta l’Iglesiente che arriva a comprendere la zona di Giorgino.

Pertanto prudenza e attenzione sono richiesti a chi risiede o si sposterà in quella zona della città.

Il link al bollettino sul sito della Protezione Civile regionale: https://www.sardegnaambiente.it/documenti/ACR_39_2026_del_09-02-2026.pdf Con preghiera di diffusione