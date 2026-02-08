Straordinario Riccardo Lorello. Il giovane atleta ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nei 5.000 metri di pattinaggio di velocità. Quarto, invece, il favorito Davide Ghiotto.
Un successo che arriva dopo il bronzo Lucia Dalmasso che batte nella finale dello snowboard parallelo la connazionale Caffont.
Sempre nel pomeriggio la staffetta mista del biathlon con Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi regala all’Italia un altro meritatissimo argento. Sono già sette quindi le medaglie per l’Italia, che ha iniziato già molto bene queste Olimpiadi invernali in casa.