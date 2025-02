Preoccupazione stanotte a Cagliari, nel quartiere di Villanova, per l’incendio che ha colpito un locale adibito a deposito in via San Giacomo.

Sono stati i vicini a notare le fiamme e dare l’allarme e a chiamare i vigili del fuoco.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento e, per fortuna, non si registrano feriti o intossicati.