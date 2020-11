Brutto incidente in serata in via Vesalio, a Cagliari. Un’auto di grossa cilindrata e lo scooter guidato da un portapizze, per cause ancora da accertare, si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il guidatore della moto, che è finito sull’asfalto. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita, alcuni passanti si sono fetmati per prestare i primi soccorsi al portapizze. Ulteriori dettagli emergeranno nel corso della serata.