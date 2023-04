Paura nel rione cagliaritano di San Benedetto. In via Carducci qualcuno ha dato alle fiamme alcuni mastelli di carta e cartone, posizionati accanto al portone di una delle storiche palazzine Incis. Le fiamme hanno minacciato l’antico portone e alcuni residenti, attirati dalla puzza di bruciato, si sono affacciati alle finestre per capire cosa stesse succedendo.

Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati con una squadra dal comando provinciale di viale Marconi.