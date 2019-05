Cagliari, paura al Poetto durante le prove del triathlon: “Atleti in pericolo sfiorati da un kitesurfer”

Prove col “brivido” per gli atleti impegnati nelle prove del mondiale di triathlon al Poetto di Cagliari. Domani la gara ufficiale, oggi le prove nello specchio d’acqua davanti allo stabilimento dell’Aeronautica militare. Gli sportivi, mentre erano in acqua, hanno fatto una “conoscenza molto ravvicinata” con un kitesurfer che ha sfrecciato sulle onde a pochi centimetri dalle teste degli atleti. Tra i testimoni che hanno assistito alla scena c’era anche il nostro fotoreporter Davide Loi: “Quando sono usciti dall’acqua, tutti i nuotatori erano incavolati, così come gli organizzatori che hanno visto tutto a distanza, dalla spiaggia. La loro presenza non era segnalata”. Un inconveniente bello grosso, insomma, a meno di ventiquattr’ore dallo start ufficiale della gara.

Domani, sabato diciotto maggio, infatti, tutto il Poetto sarà coinvolto dalla quarta tappa in Sardegna del triathlon mondiale. Oltre cento gli atleti coinvolti, provenienti da decine di nazioni. Nuoto, bici e corsa, queste le tre specialità previste: con l’augurio che i controlli in acqua siano maggiori.